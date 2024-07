Numeri importanti per “Sennori Estate 2024”, la storica manifestazione ludica e sportiva che coinvolge giovani e adulti, residenti e turisti in una competizione educativa e multidisciplinare, che ha come obiettivo la promozione dello sport, della socialità e dello scambio culturale.

L’evento nato nel 1993 come Giochi senza quartiere e poi sospeso dal 2013 fino a oggi, ha ottenuto una valanga di adesioni, tanto da costringere gli organizzatori a estendere da 8 a 11 il numero delle squadre in competizione, ciascuna composta da 18 partecipanti.

Ma Sennori Estate 2024 in questa edizione che dal 20 al 27 luglio riaprirà i giochi dopo oltre 10 anni di assenza non è solo una sfida multidisciplinare fra squadre: a essere coinvolto sarà anche il pubblico, chiamato a partecipare a spettacoli culturali, artistici e sportivi come l’esibizione di skateboard della Kilauea Skateschool con gli insegnanti Tore Cau, Vito Porcu e Lorenzo Porcu, o lo spettacolo del corso di teatro “Social teens”, curato da Anna Destefanis.

«Tengo in particolar modo a ringraziare l’Asd KickBoxing Sennori, un’associazione sportiva a conduzione familiare, composta da Marco Roggio, Maria Giovanna Macioccu e le loro figlie Irene e Sara. Grazie al loro entusiasmo, professionalità e impegno costante siamo riusciti a raggiungere questi risultati e sono sicura che altrettanto impegno impiegheranno durante la settimana dei giochi», dichiara l’assessora alle Politiche giovanili del Comune di Sennori, Roberta Piredda. «Ringrazio anche La ProLoco Sennori, per la dedizione nel portare avanti sempre belle iniziative per il nostro paese e il presidente Riccardo Sara per la sua immensa disponibilità. Così come ringrazio Csen Sardegna e il suo presidente Francesco Corgiolu, che ci supportano assiduamente per varie iniziative e, ovviamente, tutti i partecipanti che con grande entusiasmo hanno deciso di mettersi in gioco e prendere parte a questa manifestazione».

Sennori Estate 2024 è patrocinata dal Comune di Sennori, curata dall’Asd Kick Boxing Team Sennori e realizzata in collaborazione con la Pro Loco Sennori e il Csen Sardegna. La manifestazione prenderà il via il 20 luglio con la Caccia al tesoro itinerante, che inizierà alle ore 17 per poi dipanarsi per tutto il paese. I giochi proseguiranno il 23, 24, 25 e 27 luglio al campo sportivo Pedru Marzeddu, dalle ore 20.

