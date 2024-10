Il rinnovato giardino di via Nigra sarà teatro sabato 12 ottobre della manifestazione “Giochiamo al Parco”, un pomeriggio dedicato ai bambini, al loro divertimento e alla loro educazione alla socialità alla gestione delle emozioni. Il parco di via Nigra è stato completamente riqualificato la scorsa estate, con la messa in sicurezza dello scivolo, l’aggiunta di quattro altalene, del gioco della campana realizzato con pitture da strada, l’installazione di una sabbiera, la creazione del “muro delle parole gentili”, creato con la pittura lavagna e il ripristino dell’accesso al campetto da basket con il rifacimento dei gradoni. È stata installata inoltre anche una fontanella.

In questo scenario da gioco creato per i bambini si terrà la manifestazione “Giochiamo al Parco”, dalle ore 15.30 alle ore 18.30. A seguire i bambini e guidarli nei giochi saranno le pedagogiste Monica Cireddu e Francesca Nieddu e le educatrici professionali Valeria Matta e Tamara Pisano, che presteranno la loro opera gratuitamente, da volontarie. I bambini potranno partecipare a una serie di attività che comprendono: i giochi della gentilezza, giochi di sensibilizzazione ambientale, giochi a squadre, pittura creativa (i colori delle emozioni) e la baby dance.

«Il gioco della pasa, conosciuto anche come campana o paradiso è tra i più antichi e diffusi, è stato installato nel parco di via Nigra per far conoscere ai bambini di oggi come ci si divertiva con poco in passato», dichiara l’assessora alle Politiche giovanili e alle Manutenzioni, Roberta Piredda. «Giocare con la sabbia fornisce un’esperienza sensoriale calmante, permette al bambino di usare l’immaginazione e incentiva lo sviluppo delle abilità cognitive e fisiche. Il muro delle parole gentili, oltre che stimolare l’empatia permette ai bambini di sperimentare con scritte e disegni con i gessetti, favorendo così la coordinazione oculo-manuale».

