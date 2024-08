I lavori di demolizione e bonifica dall’amianto dell’ex scuola di via Mazzini sono terminati e l’area potrà a breve essere trasformata in un parco urbano attrezzato.

Stamattina il sindaco, Nicola Sassu, con i tecnici del Comune e i rappresentanti dell’impresa specializzata Verde Vita srl, che ha svolto i lavori, hanno fatto un sopralluogo per la costatazione delle opere svolte nell’ambito del “Piano operativo ambiente Interventi per la tutela del territorio e delle acque FSC 2014-202 – Opere di rimozione e smaltimento amianto sulle strutture verticali ex scuola media via Mazzini”, realizzato e portato grazie a un finanziamento regionale di 3,5 milioni di euro (vincolato alle sole opere di demolizione, bonifica e smaltimento), aggiudicati al Comune di Sennori per la validità e importanza del progetto.

I lavori programmati di demolizione, bonifica e smaltimento sono stati ultimati rispettando tutte le prescrizioni e le norme di sicurezza per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto. Sul sito sono state anche realizzate le rilevazioni che attestano la perfetta esecuzione della bonifica e la totale assenza nell’aria e nel terreno di qualunque traccia di amianto.

Per completare le opere previste dall’appalto, in autunno/inverno, quando le condizioni agronomiche saranno ideali, si procederà con la stesura di terra vegetale sull’area e la piantumazione di essenze arboree sarde. L’iter per la progettazione del parco è già stato avviato e l’Amministrazione comunale, una volta reperiti i fondi necessari, procederà alla realizzazione del parco multifunzione, nel quale saranno ricavati spazi per le attività sportive, per i giochi dei bambini e per le passeggiate e il relax all’aria aperta.

Il nuovo parco sarà collegato con le altre aree verdi della zona, la passeggiata della Scala e il parco dedicato allo scultore Giampiero Pazzola (anche queste oggetto di lavori di riqualificazione), creando una rete di parchi urbani a disposizione dei cittadini.

