Un albero di mimosa, testimonianze di donne, letteratura e musica sono le parole chiave scelte dal Comune di Sennori con l’associazione teatrale “Il Lentischio” e “Comes” per celebrare la Giornata internazionale della donna, in programma mercoledì’8 marzo.

Al mattino, alle 10, accanto alla Panchina Rossa installata in passato come simbolo della lotta alla violenza di genere, sarà piantumato un albero di mimosa, alla presenza di Piera Muresu, la donna scampata alla morte nel 2021 dopo essere stata colpita da due colpi di pistola esplosi dal suo compagno.

Nel pomeriggio, alle 18, la Biblioteca comunale di via Farina ospiterà il “Percorso narrante delle donne” con i racconti di storie di vita, di lavoro, di successo che hanno come protagoniste, appunto, le donne.

A seguire l’autrice Maggie S. Lorelli presenterà il suo libro “The Human Show”, in un chiacchierata con il consigliere comunale Michele Soggia e la vice sindaco e assessora alla Cultura, Elena Cornalis, per lasciare poi spazio alla lettura di alcuni brani dell’opera, a cura dell’associazione teatrale il Lentisco.

La serata proseguirà con la musica dal vivo del duo “E.R.”, ossia Enrica Virdis voce e Rita Virdis pianoforte e voce. Il tutto sarà accompagnato con la degustazione “vino di donne”, curata dalla “Cantina Sorres” e dal forno “L’arte del pane”.

«Penso che la giornata delle donne, come tutte le giornate commemorative, serve per farci fermare e fare in modo che si parli e si rifletta. Mercoledì si parlerà al femminile, per non dimenticare che tanto è stato fatto ma che tanto deve essere ancora fatto per fare in modo che le Donne possano avere il loro giusto riconoscimento in una società che ancora troppe volte le posiziona in un livello inferiore o che non le rende il giusto merito», ha dichiarato la vicesindaca Elena Cornalis.

