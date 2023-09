Il Parco San Giovanni, vicino all'omonima chiesa campestre, diventa una palestra all’aperto con attrezzature per allenarsi e un’area per gli appassionati di skateboard.

Questa la nuova iniziativa del comune di Sennori grazie al progetto “Ci vediamo da CRISS?” proposto dal Csen Sardegna nell’ambito di un programma nazionale finanziato dal Dipartimento per lo Sport – Governo italiano – Presidenza del Consiglio dei ministri, e patrocinato dalla stessa amministrazione comunale.

In un’area del Parco, che sarà inaugurata nei prossimi giorni, saranno disponibili otto macchinari nuovissimi, forniti e installati dal Csen, per l’allenamento quotidiano. Grazie a un’applicazione sullo smartphone sarà anche possibile, attraverso un QRCode, ottenere un piano di allenamento personalizzato, in linea con le proprie esigenze e i propri obiettivi che riguardano la forma fisica.

«Siamo riusciti a rendere protagonista la Sardegna anche in questo progetto che riguarda solo otto comuni in tutta Italia - commenta il presidente del Csen Sardegna, e membro del direttivo nazionale, Francesco Corgiolu -. L’iniziativa prevede che per sei mesi, due volte la settimana, i tecnici qualificati del Csen saranno disponibili nell’area attrezzata del Parco per accompagnare gli utenti nelle attività sportive, in modo che lo sport, di qualità e all’aria aperta sia veramente alla portata di tutti».

Sempre all’interno del Parco San Giovanni ci sarà un’area dedicata alla pratica dello skate con il progetto voluto dal Comune “Lezioni di skateboard”, condotto da Vito Porcu, titolare dello skateshop Kilauea di Sassari, che metterà a disposizione le attrezzature e gli insegnanti qualificati.

Le lezioni, gratuite per i cittadini di Sennori, sono rivolte a utenti dai 5 anni in su: le iscrizioni resteranno aperte dall’11 al 20 settembre e i corsi partiranno sabato 20 settembre con la prima riunione di tutti gli iscritti al fine di organizzare gruppi e lezioni.

«L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di far riscoprire ai giovani il piacere di stare insieme all’aperto, di mettere da parte gli smartphone e vivere la vita reale. In questo lo sport, che è insieme divertimento, equilibrio e disciplina, è un ottimo strumento di socializzazione e di educazione alle buone pratiche della vita», commenta Roberta Piredda, consigliera comunale con delega alle Politiche giovanili.

«Grazie a questi due importanti progetti, con lo skatebord e con il Csen Sardegna, il Comune offre ai giovani sennoresi la possibilità di usufruire in maniera sana e costruttiva dell’area riqualificata del parco di San Giovanni - aggiunge l’assessore allo Sport, Roberto Desini -. Stiamo valutando inoltre la possibilità di coinvolgere al meglio le associazioni cittadine per una migliore e più completa fruizione delle aree attrezzate del parco».

