Il comune di Semestene, amministrato dalla sindaca Antonella Buda, ha deciso di assegnare in concessione d’uso il locale comunale in via Garibaldi numeri 4 e 6 per l’apertura di un bar ed esercizio commerciale di vicinato (rivendita di pane e generi alimentari), per un periodo di cinque anni, che può essere prorogato una sola volta per un medesimo periodo.

«La concessione sarà a titolo gratuito per il primo anno di esercizio, al fine di agevolare l’avviamento dell’attività - si legge nel bando -. Successivamente il canone sarà parametrato dall’Amministrazione in base alle risultanze dei ricavi dei primi sei mesi di attività con un minimo non inferiore a 100 euro al mese. L’utenza idrica e fognaria viene messa a disposizione a titolo gratuito per il primo anno e successivamente inclusa nel canone annuo, mentre resta a carico del soggetto gestore l’onere per l’allaccio alla fornitura dell’energia elettrica».

«Potranno tuttavia essere proposte ulteriori offerte di prodotti commerciali sempre attinenti all’attività principale - specifica ancora il bando -. L’attività oggetto del presente affidamento potrebbe beneficiare degli incentivi per l’insediamento di nuove attività nei piccoli Comuni».

Le domande scadranno il 10 luglio alle 11 e dovranno essere consegnate all'Ufficio Protocollo del Comune di Semestene in un'apposita busta chiusa con all’esterno il nominativo del mittente e la dicitura "Bando per la concessione del locale da destinare a Bar ed esercizio commerciale di vicinato”, in alternativa la domanda con i relativi allegati può essere inviata anche via Pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.semestene.ss.it.

