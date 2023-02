Diventerà presto realtà il un percorso ciclo-pedonale che colleghi il centro abitato con l’area monumentale di San Nicola di Trullas, uno dei punti importanti dell’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Antonella Buda.

Come viene specificato nell’avviso: «I lavori prevedono la realizzazione di una pista ciclo-pedonale che si sviluppa all’interno della fascia di sedime della strada provinciale nr. 8 dalla periferia dell’abitato e sino alla strada di accesso a San Nicola di Trullas (a partire dal ciglio della cunetta e per una larghezza di ml 3,00)».

Inoltre lungo tutta l’estensione della pista ciclo-pedonale verrà realizzata la nuova recinzione in rete metallica in sostituzione di quella esistente.

«Per brevi tratti – specifica ancora il comune nell’avviso – si potrà rendere necessario acquisire piccole porzioni di terreno, che saranno delimitate da apposito rilievo e immediatamente soggette a procedura espropriativa con oneri a carico del Comune, così come già previsto nel progetto».

«Nei prossimi giorni – concludono dal comune – l’impresa appaltatrice provvederà all’avvio dei lavori, procedendo per brevi tratti consecutivi onde ridurre al minimo i disagi. Per ciascun tratto, si provvederà all’immediato rifacimento della recinzione, con nuova recinzione in rete e paletti metallici. Non appena delimitato l’ingombro effettivo, si procederà alla quantificazione effettiva dell’eventuale occupazione di aree private con relativa definizione della procedura di acquisizione».

