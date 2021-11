Ennesimo incidente nell’incrocio “maledetto” regolato dal semaforo, fuori uso da troppo tempo, all’ingresso della città di Porto Torres.

Lo scontro, per una probabile mancata precedenza, è avvenuto tra via Sassari e via dell’Erica, la strada che conduce nel quartiere di Serra Li Pozzi. Il bilancio è di un ferito.

Il primo mezzo, una Renault Twingo, con a bordo un uomo anziano di Porto Torres, mentre fuoriusciva da via dell’Erica per proseguire verso il cimitero di Ponte Pizzinu si è scontrato con una Bmw 218 che da Sassari procedeva verso il centro urbano di Porto Torres. L’impatto violento ha fatto carambolare la Twingo sul marciapiede. L’anziano all’interno dopo i primi soccorsi è stato trasportato con l’ambulanza all’ospedale civile di Sassari. Danneggiate entrambe le auto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della strada e dei mezzi. Presenti anche un’ambulanza del 118 e i carabinieri della stazione locale che hanno effettuato i rilievi per la ricostruzione della dinamica.

Protesta dei passanti che hanno assistito all’ennesimo incidente in una intersezione ad alta densità di traffico, dove sono assenti i segnali luminosi e l’impianto semaforico non è funzionante. “Vale la regola del fai te – protestano gli automobilisti – non c’è niente che regoli la viabilità e questo rappresenta un problema serio e un rischio per le persone e le auto che vi transitano”.

In corso ci sono i lavori per la realizzazione della rotatoria, circa 500mila euro per una struttura necessaria a garantire la sicurezza stradale. Nel frattempo, però, si evidenzia l’importanza di una soluzione urgente per evitare il ripetersi degli incidenti.

