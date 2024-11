Shakespear, Oscar Wilde e Campanile, ma anche “Il circo di Fellini”. Proposta variegata quella del CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna per la stagione di Prosa – Danza – Circo Contemporaneo al Teatro Civico “Oriana Fallaci” di Ozieri.

Sei i titoli in cartellone da dicembre ad aprile tra riletture di classici e testi contemporanei. L'apertura è per il 16 dicembre alle 21 con gli scatenati e divertentissimi Jashgawronsky Brothers, in scena con “ToyBoys”.

Viaggio nell'immaginario del grande regista riminese l'11 gennaio con “Il Circo di Fellini” della Compagnia Artemis Danza. Ideazione, coreografia, regia, scene e luci sono di Monica Casadei. Il 18 gennaio Lella Costa rilegge l'Otello di Shakespeare.

Un inedito ritratto di Oscar Wilde lo propone Daniele Pecci il 20 con “Divagazioni e Delizie” di John Gay. Ironia in scena il 14 marzo con “Campanilismi”, uno spettacolo di Elio Turno Arthemalle, da “Il povero Piero” di Achille Campanile.

Chiusura il 9 aprile con “Enrico IV / una commedia” dal capolavoro di Luigi Pirandello, nell'adattamento di Fabrizio Sinisi, con Davide Giglio, Giulia Eugeni, Luca Serra Busnengo e Giorgia Cerruti.

