Il comune, la Pro loco e la biblioteca comunale di Sedini, paese dell'Anglona, hanno ufficializzato il programma degli eventi estivi.

Il 4 agosto ci saranno i balli di gruppo, mentre il 9 agosto sarà la volta della festa dell'emigrante con Luciano Galleri. Sabato 12 agosto spazio a “Non solo cioga” con Giuliano Marongiu. Domenica 13 agosto sarà il turno di un appuntamento dedicato ai bambini con schiuma party e dj set Mirko Abozzi.

Dopo la pausa per Ferragosto, gli appuntamenti tornano mercoledì 16 agosto con l'Audio Magazine. Sabato 19 agosto si terrà il Carnival Party seguito, domenica 20 agosto, da una serata all'insegna della musica anni Novanta con Roberto Pirodda. Venerdì 25 agosto balli di gruppo con Cristiano Fari che farà da apripista, domenica 27 agosto, all'Angolo dei Poeti.

Giovedì 31 agosto ci sarà il gran ballo con la New Dance Valledoria. Dal 20 al 27 agosto Artisti in Anglona "Fraili Matta". A settembre, il 4 si terrà Wine & Jazz. Sabato 9 settembre sarà la volta della presentazione del libro Hina di Avalon "Il risveglio della Regiona" di Laura Abozzi. Il 15 settembre è previsto un tributo a Max Pezzali dal titolo "Tieni il tempo". Sabato 23 settembre altra presentazione letteraria con "Il paese di Peddràgnulu" di Pier Giuseppe Careddu. Gli eventi dell'estate si chiuderanno il 29 settembre con il karaoke in piazza curato da Laura Fara.

