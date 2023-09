Saranno quattro i giorni di festa a Sedini, centro dell'Anglona, per festeggiare Nostra Signora del Rosario, Sant'Isidoro e Sant'Antonio da Padova, organizzati dalla classe 1980 in collaborazione con la parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, il comune e la Pro loco.

Da giovedì 28 a sabato 30 settembre, alle 18.30, avrà inizio il triduo in onore del Rosario.

Sabato 30 settembre sarà dedicato all'insegna della solidarietà, della condivisione e della prevenzione. Dalle 8 alle 12 spazio alla donazione e alla raccolta di sangue in piazza del comune a cura dell'Avis di Sedini. Alle 16 è prevista la passeggiata in rosa "Walkforthe Cure Sedini".

Il ricavato verrà devoluto alla ricerca per la lotta contro il tumore al seno. La partenza da piazza Deffenu.

In programma la visita guidata a cura della cooperativa "Setin" in compagnia di Giorgio Musio, del coro parrocchiale "Genesi", del coro delle vochi bianche, la scuola di ballo New Dance del maestro Danilo Ara. Alle 18.30 sarà celebrata la Santa Messa vespertina celebrata da don Francesco Ferro. Alle 22 spazio allo spettacolo "Sogno Cantautori Italiani" con Fabrizio Sanna. Seguirà Kabaret Maker &Dj Mix Bl.

Domenica 1 ottobre toccherà alla festa di Nostra Signora del Rosario. Alle 10.30 sarà celebrata la funzione liturgica solenne seguita dalla processione accompagnata dalla banda musicale di Ploaghe, dalle bandiere, dalla Confraternita di Santa Croce, dai gruppi folk e dai cavalieri a cavallo. Alle 16, in piazza Deffenu, ci saranno i giochi per bambini, mentre alle 18 ci si sposterà in piazza del Comune per "Essenza Acustica" con Giuliano Rassu e Tetta Fraoni. Alle 21.30 si ritornas in piazza Deffenu per i balli di gruppo, liscio e latino americano con Cristian Fara, Speranza Tola, Cesira Spanu e Laura Peru. Alle 21.30 la piazza del comune ospiterà il concerto dei "Koromè".

Lunedì 2 ottobre sarà la volta della festa di Sant'Isidoro agricoltore. Alle 17 sarà celebrata la Messa solenne. Subito dopo ci sarà la processione dei trattori. Alle 19 è prevista la gara di canti sardi logudoresi con Daniele Giallara di Cuglieri, Marco Manca di Usini e Gian Daniele Calbini di Perfugas accompagnati alla chitarra da Pietro Nieddu di Sassari. La serata sarà presentata dal maestro Rolando Piana di Bulzi.

Martedì 3 ottobre si onorerà Sant'Antonio da Padova. Alle 16, in piazza Deffenu, nuovo spazio dedicato ai giochi per bambini. Alle 17 sarà celebrata la Santa Messa. Al termine partirà la processione per le vie del paese. Al rientro in Chiesa sarà benedetto il pane tradizionale che sarà distribuito ai partecipanti. Alle 21.30 chiuderà i festeggiamenti, in piazza del Comune, il concerto di Maria Luisa Congiu di Oliena.

