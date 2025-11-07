Scoperte dalla Guardia di Finanza di Sassari 4600 piantine di marijuana pronte alla mietitura nell’agro di Sedini, nell’Anglona.

L’attività illecita di coltura di cannabis indica, scoperta durante i controlli delle aree agricole provinciali grazie anche al supporto del Reparto operativo aeronavale di Cagliari, era nascosta in parte da una zona boschiva di proprietà pubblica.

La perquisizione da parte delle Fiamma Gialle ha portato alla scoperta di un caseggiato che veniva usato come essiccatoio e stoccaggio dello stupefacente, punto di passaggio prima di mettere il tutto in commercio, mentre un altro immobile veniva usato come casa dai responsabili della coltivazione.

Al momento non sono stati individuati gli autori dell’illecito ma, insieme al ritrovamento di strumenti di videosorveglianza, erano presenti sul posto anche indumenti e attrezzatura da lavoro da cui si potranno ricavare delle tracce biologiche per l'eventuale identificazione. L’irrigazione dell’intera piantagione era garantita attraverso un impianto idrico collegato in modo abusivo alla rete elettrica pubblica.

Su disposizione della procura della Repubblica di Sassari la piantagione è stata eradicata e triturata, una volta accertato l’elevato tenore di Thc, grazie alla collaborazione degli operatori di Forestas. Il quantitativo di marijuana, da oltre due tonnellate, avrebbe potuto procurare un guadagno da un milione di euro.

