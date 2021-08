L’altro ieri notte a Sorso sono entrati nella palestra di via Dessì, hanno rubato le carrozzelle della squadra locale di basket in carrozzina, usciti all'esterno si sono messi a giocare all'autoscontro (urtando varie macchine) e poi hanno abbandonato le carrozzelle, visibilmente danneggiate, su un campo nei pressi di via Marina.

La vicenda ha sollevato parecchia indignazione nell'opinione pubblica sarda e i carabinieri, aiutati da foto e immagini, stanno seguendo una pista ben precisa per risalire agli autori di queste gesta a dir poco vergognose. Dalle immagini, scattate anche da qualche testimone, si evince che i tristi protagonisti del raid siano tutti ragazzi e molto presto si dovrebbero sapere i loro nomi.

Nel frattempo la vicenda è entrata anche nel Consiglio comunale di Sorso. I consiglieri di minoranza Antonio Spano e Maria Giovanna Delrio hanno presentato un'interrogazione urgente in cui, oltre a stigmatizzare l'accaduto, chiedono al sindaco, tra le altre cose, "visto che la palestra di via Dessì è uno dei fiori all'occhiello della città, se essa sia munita di un adeguato sistema di videosorveglianza".



