Dopo le accuse lanciate dal gruppo Fratelli d'Italia su fatture non ancora saldate alla Secal da parte dell'Amministrazione comunale, è ora la stessa società di riscossione a intervenire per chiarire la vicenda, sottolineando che, grazie all’impegno del personale e alla collaborazione con dirigente, assessore e uffici comunali, la Secal sta lavorando con rinnovato slancio alle proprie attività.

Il Cda, in particolare, evidenzia come, nel solco del percorso avviato dall’Amministrazione e in continuità con quanto impostato dal precedente consiglio, siano in corso interlocuzioni con gli uffici competenti per la liquidazione delle attività svolte.

«Il dialogo sta progredendo positivamente – spiegano dalla società – e porterà al raggiungimento degli obiettivi fissati per il rilancio». La Secal prende dunque le distanze dalle dichiarazioni circolate, definite allarmistiche e prive di fondamento. «Il nostro obiettivo primario – conclude il Cda – resta il miglioramento delle attività, nell’interesse dell’Ente e della collettività, a beneficio del servizio pubblico svolto».

