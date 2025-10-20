Il Panathlon Alghero, presieduto da Ninni Sias, anche quest’anno rinnova l’appuntamento con l’assegnazione delle borse di studio, riservato agli studenti meritevoli che frequentano le scuole cittadine e che sono riusciti a coniugare, con profitto, studio e sport.

Il Panathlon club di Alghero continua quindi la sua missione di investire sui giovani promuovendo l’educazione sportiva che non è solo competizione, ma anche strumento di crescita personale e sociale.

In questa edizione, i premi saranno riservati a tre categorie in ordine di età.

La prima è la “Borsa di studio Panathlon Di Marco” per dieci alunni delle Scuole Elementari, i cui nominativi verranno segnalati dai direttori didattici.

La seconda è la “Borsa di studio Panathlon Alghero”, riservato a tre studenti-atleti delle Scuole Medie Inferiori, che riceveranno un assegno del valore di 500euro per il primo classificato, 300 per il secondo e 200 per il terzo.

La terza è la “Borsa di studio Panathlon Manchia”, in ricordo del socio Franco e di Luca, giovane pallavolista scomparso tragicamente anni fa, a seguito di incidente. Per iniziativa della sempre intraprendente e generosa socia del Club Rosanna Manca Manchia, verranno riservati altri tre premi speciali per gli alunni che praticano la pallavolo.

Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato per venerdì 31 ottobre. La proclamazione dei vincitori e i risultati di merito degli Istituti verranno resi noti nel corso di una cerimonia pubblica a cui parteciperanno i concorrenti, le Autorità, insegnanti, studenti, genitori e sportivi.

