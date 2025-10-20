Scuole e sport, le borse di studio del Panathlon AlgheroIn questa edizione, i premi saranno riservati a tre categorie in ordine di età. Candidature fino a venerdì 31 ottobre
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Il Panathlon Alghero, presieduto da Ninni Sias, anche quest’anno rinnova l’appuntamento con l’assegnazione delle borse di studio, riservato agli studenti meritevoli che frequentano le scuole cittadine e che sono riusciti a coniugare, con profitto, studio e sport.
Il Panathlon club di Alghero continua quindi la sua missione di investire sui giovani promuovendo l’educazione sportiva che non è solo competizione, ma anche strumento di crescita personale e sociale.
In questa edizione, i premi saranno riservati a tre categorie in ordine di età.
La prima è la “Borsa di studio Panathlon Di Marco” per dieci alunni delle Scuole Elementari, i cui nominativi verranno segnalati dai direttori didattici.
La seconda è la “Borsa di studio Panathlon Alghero”, riservato a tre studenti-atleti delle Scuole Medie Inferiori, che riceveranno un assegno del valore di 500euro per il primo classificato, 300 per il secondo e 200 per il terzo.
La terza è la “Borsa di studio Panathlon Manchia”, in ricordo del socio Franco e di Luca, giovane pallavolista scomparso tragicamente anni fa, a seguito di incidente. Per iniziativa della sempre intraprendente e generosa socia del Club Rosanna Manca Manchia, verranno riservati altri tre premi speciali per gli alunni che praticano la pallavolo.
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato per venerdì 31 ottobre. La proclamazione dei vincitori e i risultati di merito degli Istituti verranno resi noti nel corso di una cerimonia pubblica a cui parteciperanno i concorrenti, le Autorità, insegnanti, studenti, genitori e sportivi.