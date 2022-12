Due persone sono rimaste ferite nello scontro frontale tra due auto avvenuto sulla strada che da Sassari conduce a Ittiri.

Nello schianto, all’alba di questa mattina, sono rimasti coinvolti una donna di 42 anni, originaria di Sassari, e un 55enne di Uri. L’incidente poco dopo le 7 quando, per cause ancora da stabilire, le due vetture che percorrevano la strada in direzioni opposte si sono scontrate.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118: l’impatto è stato violento e per entrambi i conducenti si è reso necessario il trasporto d'urgenza all’ospedale civile Santissima Annunziata di Sassari. Tenuti in osservazione, le loro condizioni non sembrerebbero gravi, ma i medici hanno predisposto una serie di accertamenti clinici.

