Sono gravi le condizioni di una ragazza di 25 anni, vittima dello scontro frontale fra due auto, avvenuto nella tarda serata di ieri, venerdì 8 marzo, intorno alle 21.40 alla Marina di Sorso. Si trova ricoverata all’ospedale civile di Sassari a causa di un grave trauma toracico e all’addome e una sospetta frattura al bacino.

Nel momento dell’impatto la giovane si trovava a bordo della vettura insieme ad altri due amici, di 27 e 25 anni. Entrambi hanno riportato alcune fratture agli arti inferiori. Illeso il conducente dell’altra auto.

A seguito dell’incidente i tre feriti sono erano stati trasportati in codice rosso, per dinamica e per le condizioni delle auto, a bordo delle ambulanze del 118 all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Distrutte le vetture a seguito dello scontro violento. Sul posto oltre ai vigili del fuoco per la messa in sicurezza della strada, erano intervenuti anche i carabinieri per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.

