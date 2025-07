A Sassari i ragazzi del campo scuola apprendono anche la solidarietà.

I giovani, che stanno partecipando all’iniziativa della Polizia locale, hanno avuto modo di scoprire uno degli aspetti dell’attività quotidiana degli agenti della Municipale. E dopo aver affiancato i poliziotti in pattuglia, dall’operazione “Litorali sicuri” ai controlli lungo le strade e nei quartieri, sono stati coinvolti anche nella consegna di capi di abbigliamento e altri beni alle strutture che sostengono le persone in difficoltà. Come, ad esempio, la Casa della Fraterna Solidarietà e diverse case famiglia, a cui sono stati donati decine di scatoloni di vestiario per tutte le età. Un ambito, quello solidale, che ha colpito i ragazzi e le ragazze mostrando loro un’altra peculiarità degli agenti, sentinelle del territorio che garantiscono la sicurezza ma colgono anche esigenze e richieste di aiuto.

La Polizia locale accoglie pure i doni dei privati cittadini, se nuovi o in ottime condizioni, per consegnarli a famiglie bisognose. Chi desidera partecipare alle raccolte può avvicinarsi alla stazione mobile di piazza Castello o al Comando di via Carlo Felice, dove gli agenti potranno spiegare come sono organizzate le donazioni e cosa occorre con maggiore urgenza. Allo stesso modo, chi ha bisogno di aiuto, di qualsiasi tipo, può rivolgersi alla stazione di piazza Castello, dove troverà personale formato anche per l’ascolto.

