Terribile incidente alla Marina di Sorso: il bilancio è di quattro feriti, tutti gravi.

L'impatto frontale tra due auto è avvenuto nella tarda serata di ieri, intorno alle 21.40, sulla litoranea del paese. Lo scontro tra le due vetture è stato violento.

Quattro le persone rimaste gravemente ferite. Sono state trasportate in codice rosso a bordo delle ambulanze del 118 all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Su una delle auto un ragazzo e due ragazze, mentre nell'altra vettura c'era solo il conducente.

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e la costruzione della dinamica, oltre ai vigili del fuoco per la messa in sicurezza della strada.

