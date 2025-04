Due i feriti nell’incidente che ha coinvolto due auto lungo la provinciale 42 “De due Mari”, accaduto intorno alle 13.30 all’altezza della borgata di Campanedda, nel territorio comunale di Sassari.

Lo scontro è avvenuto nell’incrocio con via Fertilia tra una Fiat Seicento e una Suzuki Ignis. La prima dopo l’impatto con la Suzuki è uscita fuori strada prima di schiantarsi contro un palo. Il conducente, un uomo di trent’anni, è rimasto intrappolato tra le lamiere. Sono stati i vigili del fuoco ad estrarlo dall’abitacolo e a consegnarlo all’equipe medica dell’elisoccorso del 118 che lo ha trasferito, in codice rosso, al Santissima Annunziata di Sassari. Ha riportato un politrauma, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La donna, 53 anni, alla guida della Suzuki, è stata trasportata all’ospedale a bordo dell’ambulanza. All’origine forse una mancata precedenza, ma sarà la Polizia locale di Sassari, al comando di Gianni Serra, a stabilire le cause e la esatta dinamica del sinistro.

© Riproduzione riservata