L’ultimo consiglio comunale dell’amministrazione di Porto Torres guidata dal sindaco Massimo Mulas si svolgerà domenica 31 maggio in seduta ordinaria, convocata dal presidente Franco Satta. Nella sala consiliare del Comune in piazza Umberto I°, si aprirà la seduta alle 9, per approvare alcuni atti amministrativi di rilievo per la chiusura del bilancio di oltre cinque anni di governo cittadino. L'ultimo giorno utile prima dell'appuntamento elettorale del 7 e 8 giugno, quando si voterà per il rinnovo del consiglio comunale e la scelta del nuovo primo cittadino che governerà la città di Porto Torres. Gli argomenti all'ordine del giorno sono relativi all'approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio 2025; la variazione urgente del bilancio di previsione 2026-2028; l'applicazione della quota accantonata del risultato presunto di amministrazione e variazione urgente. Inoltre è prevista l'approvazione dell'ingresso di un nuovo membro della Compagnia Barracellare al comando di Gavino Cuccu, con contestuale presa d’atto dimissioni un altro componente.

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