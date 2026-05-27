Ad Alghero solidarietà e ferma condanna dopo l’attentato incendiario che martedì alle 4 del mattino ha distrutto il furgone dei fratelli Claudio e Marco Cassitta e danneggiato altre auto in sosta in via Aldo Moro.

Nel tardo pomeriggio di ieri il sindaco Cacciotto ha incontrato Claudio Cassitta per portare, a nome dell’Amministrazione comunale, la vicinanza delle istituzioni.

«Un gesto vile che condanniamo con assoluta fermezza», ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando la gravità dell’episodio. Nel rogo sono rimasti coinvolti anche altri veicoli, circostanza che rende ancora più pesante il bilancio dell’accaduto. «Ai diretti interessati e a tutte le persone coinvolte va la nostra vicinanza».

Il sindaco ha inoltre ribadito la piena fiducia nel lavoro delle forze dell’ordine, auspicando che i responsabili vengano individuati e assicurati al più presto alla giustizia. «Continueremo a collaborare con determinazione con le autorità competenti nel contrasto a questi fenomeni criminali».

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