Sciopero dei dipendenti Aou confermato il 29 maggio a Sassari ma si sono aperti degli spiragli nel dialogo con la Regione. Lo dichiarano, in un comunicato congiunto, Fp Cgil e Uil Fpl i cui rappresentanti, stamattina, hanno incontrato i referenti della governatrice, Alessandra Todde, oltre alla dirigenza della Azienda ospedaliero-universitaria e dell’Asl 1 di Sassari. Nessuna nota positiva sulle questioni contrattuali e la soluzione sui Differenziali economici di professionalità per il 2024.

Qualche possibilità invece per la certificazione dei fondi 2023 e seguenti, anche se mancano le garanzie. L’altro punto critico, e tra i motivi della mobilitazione, era il sovraffollamento nei reparti e la possibilità di perdita di posti letto per acuti negli ospedali di Ozieri e Alghero. In questo senso la presidente della Regione ha fatto sapere di non avere intenzione di sopprimere quei posti e di avere in programma alcune misure relative al sovraffollamento.

La disponibilità non cambia però le intenzioni dei sindacati, Cgil-Cisl-Uil, che confermano lo sciopero di venerdì, con partenza programmata alle 10 da piazza Caduti del Lavoro a Sassari.

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