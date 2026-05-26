Venerdì 29 maggio Sorso ospiterà una delle tappe del XVII Giro della Sardegna di auto storiche, il prestigioso raduno internazionale che attraverserà alcune delle località più suggestive dell’isola tra cultura, paesaggio ed eccellenze territoriali. La città sarà infatti la prima tappa del tour in Sardegna, che successivamente farà visita ad Alghero, Bosa, Oristano, Tharros, Sanluri e Barumini, per poi proseguire verso Olbia passando per Orosei e Su Gologone.

Una cinquantina di equipaggi provenienti da importanti circoli italiani e internazionali – tra cui Milano, Torino, Bologna, Venezia, Firenze, Parigi e Londra – attraverseranno la Sardegna a bordo di splendide auto d’epoca, costruite tra la metà degli anni Trenta e la fine degli anni Ottanta. L’iniziativa è promossa dal Circolo degli Scacchi di Roma, uno dei più antichi e prestigiosi circoli sociali d’Europa, che ogni anno organizza itinerari esclusivi alla scoperta delle eccellenze italiane, con percorsi panoramici, visite culturali, tappe enogastronomiche e momenti dedicati alla valorizzazione dei territori ospitanti.

L’arrivo a Sorso è previsto intorno a mezzogiorno di venerdì 29 maggio. Il corteo farà ingresso in città e sosterà per circa tre ore tra Piazza Marginesu e Piazza Giuseppe Garibaldi, dove le vetture saranno esposte al pubblico in una suggestiva mostra a cielo aperto che cittadini e visitatori potranno ammirare liberamente.

© Riproduzione riservata