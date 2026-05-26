Sassari, scappa per evitare una multa e investe un’agente della polizia localeLa vigilessa ha dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso
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Non voleva essere multato dopo aver commesso un'infrazione, così oggi a Sassari, in piazza San Pietro, un automobilista davanti a una agente della polizia locale che gli chiedeva di fermarsi e mostrare i documenti, ha pigiato sull'acceleratore e ha investito la donna.
L'agente è stata colpita a un fianco dallo specchietto dell'auto ed è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso.
Il conducente della vettura è stato bloccato dagli altri agenti della polizia locale presenti sul posto e poi denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e rifiuto di indicazioni sulla identità personale.