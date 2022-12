Incidente intorno all’1.30 di questa notte sulla ex 131, lungo il rettilineo tra San Giovanni e Ottava, frazioni alla periferia nord di Sassari.

Una Ford grigia, con a bordo due giovani, mentre marciava in direzione Porto Torres, per cause da precisare, ha sbandato sulla sinistra ed è andata a sbattere contro il guardrail della mezzeria.

L'impatto è stato violento, ma gli occupanti dell'auto non hanno per fortuna riportato ferite, protetti dalle cinture di sicurezza. Notevoli danni invece nella parte anteriore della vettura.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Guardia di finanza, la polizia locale di Sassari e i Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona del sinistro, facendo anche uso di grandi cesoie per disincagliare le lamiere della macchina.

© Riproduzione riservata