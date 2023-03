Un centro servizi che mette a sistema i trasporti nell’area portuale di Porto Torres.

Questa mattina l’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, ha firmato il protocollo d’intesa in rappresentanza della Regione Sardegna, un accordo sottoscritto anche dal Comune di Porto Torres, Autorità di sistema portuale del Mare di Sardegna, Consorzio Industriale provinciale di Sassari, Arst e Atp Sassari per la riorganizzazione dei servizi di trasporto nell’area portuale turritana.

«Il porto e la città di Porto Torres – ha detto l’esponente della Giunta Solinas a margine dell’incontro – potranno contare da quest’estate su un importante nodo di scambio tra i diversi servizi di trasporto, un centro intermodale moderno ed efficiente, a costo zero, al servizio dei turisti e di tutti i sardi».

Nell’area prossima alla stazione marittima, convergeranno i servizi a navetta, erogati dall’Autorità di sistema portuale, utilizzati dai passeggeri in imbarco o sbarco dalle diverse banchine del porto, recentemente implementati con un nuovo appalto che prevede il raddoppio delle navette. Inoltre è prevista l’estensione delle linee dell’Arst verso la stazione marittima, realizzando il capolinea con stalli di sosta nelle immediate vicinanze per consentire l’accesso immediato ai mezzi da parte dei passeggeri.

Per il sindaco di Porto Torres, Massimo Mulas, «un grande risultato, raggiunto in tempi brevi grazie all’impegno dell’assessore Moro, e alla sinergia delle parti riunite in unico tavolo per dare una svolta ad un porto, il secondo più importante della Sardegna per numero di passeggeri».

