Arrestato a Sassari per abusi sessuali e maltrattamenti sulla ex compagna invalida. La polizia di Stato ha condotto nel carcere di Bancali, come da richiesta del giudice per le indagini preliminari, un uomo ritenuto responsabile di gravi abusi sessuali e atti persecutori nei confronti di una giovane disabile con cui aveva avuto in passato una breve relazione.

L'uomo, che non voleva rassegnarsi alla fine della storia tra i due, avrebbe più volte costretto la donna a subire rapporti sessuali contro la sua volontà e sotto la minaccia di essere uccisa.

In un'ultima occasione l'indagato aveva portato la giovane in un terreno di periferia, ne avrebbe abusato per poi scattare delle foto da nuda, minacciando di divulgarle se si fosse opposta a ulteriori richieste di incontri.

