Riaperta al traffico questa mattina una corsia di viale Trento a Sassari come annunciato nei giorni scorsi dal Comune. Si tratta del lato discendente che porta in direzione di viale Umberto e via Bellieni, di nuovo disponibile al passaggio veicolare dopo il lungo stop causato dal parziale cedimento dell’asse stradale in seguito alle forti piogge di settembre 2020.

I lavori, ora, interesseranno l’altra corsia mentre i pedoni potranno camminare sul marciapiede del lato oggi accessibile alle macchine ma non ai mezzi pubblici.

La tempistica del cronoprogramma prevede che il cantiere per la messa in sicurezza del viale, guidato dalla ditta Ticca e coordinato dall’assessorato alla Mobilità del Comune, si concluda con la riapertura di tutta la carreggiata per la fine dell’estate rispettando così, salvo imprevisti, il termine degli otto mesi stabilito.

L’INVESTIMENTO – Un milione e duecentomila euro – un milione e cento dalla Regione e centomila dell'amministrazione comunale – i soldi investiti per l’opera all’interno di un quadro più ampio rivolto alla mitigazione del rischio idrogeologico cittadino attraverso una serie di progetti per cui sono stati già reperiti dieci milioni di finanziamento.

L’intento è risolvere una volta per tutte il dissesto idrogeologico e geotecnico dalla zona dell’acquedotto a quella di Predda Niedda con interventi mirati sul Rio Calamasciu, il Rio Giuncheddu, su via Sorso-viale Sicilia e il Fosso della Noce.

© Riproduzione riservata