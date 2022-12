Via Sorso. Uno dei budelli più lunghi della città di Sassari. Ma anche uno dei più disastrati.

Strada da anni senza manutenzioni, buia di notte e con i tombini intasati. Il risultato è che basta una pioggia per trasformare la via in un'immensa piscina e poi in un ammasso di fanghiglia.

Una situazione denunciata da anni dai residenti. Costretti inoltre a convivere con lo spaccio di stupefacenti e qualche altro traffico illegale. «Dove c'è abbandono prospera anche la delinquenza - dicono -. Via Sorso è da troppo tempo terra di nessuno. Sinora tutte inutili le nostre lamentele. Non sappiamo più a che santo rivolgerci. Solo promesse e nient'altro. Ci auguriamo che il nuovo piano di bitumazione cittadino coinvolga anche la nostra via. Sarebbe ora. Noi abbiamo paura anche per i nostri bambini».



