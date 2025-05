Sarà più efficiente e moderno il campo comunale 1 di viale delle Vigne, struttura sportiva che ospita a Porto Torres alcune società cittadine. Il progetto stato approvato dalla giunta comunale nei giorni scorsi, un intervento del valore complessivo di 1 milione e 50 mila euro. Gran parte delle risorse arrivano dal bando ministeriale “Sport e Periferie”.

Porto Torres, infatti, è uno dei soli 62 Comuni in Italia ad essersi aggiudicato il finanziamento ministeriale destinato a migliorare gli impianti sportivi nelle aree urbane più fragili, con l’obiettivo di contrastare situazioni di disagio sociale e favorire inclusione, sicurezza e qualità urbana.

L’amministrazione, entro la terza settimana di maggio, procederà quindi con l’indizione della gara per l’affidamento dei lavori e l’aggiudicazione è prevista entro metà luglio.

Il progetto prevede la sostituzione dell’attuale manto erboso con un nuovo tappeto ibrido, composto da erba naturale e sintetica, progettato per garantire prestazioni elevate, maggiore resistenza e un utilizzo intensivo durante tutto l’anno. Sono previsti anche moderni impianti di drenaggio per il recupero delle acque meteoriche, sistemi di irrigazione efficienti e l’introduzione di tecnologie per la produzione e l’accumulo di energia, così da ridurre i consumi nel rispetto dei principi di sostenibilità economica e ambientale.

«Il progetto con cui abbiamo partecipato al bando Sport e Periferie – ha dichiarato l’assessora ai Lavori Pubblici Gavina Muzzetto - è pienamente coerente con gli obiettivi della nostra amministrazione impegnata nel garantire spazi sportivi adeguati e inclusivi per tutti gli atleti turritani. Crediamo che lo sport sia un pilastro fondamentale della socialità e della crescita dell’intera comunità. Per questo sosteniamo la pari dignità di tutte le discipline e puntiamo a una gestione equa ed efficiente degli spazi, affinché ogni realtà sportiva possa trovare le giuste condizioni per operare e crescere».

© Riproduzione riservata