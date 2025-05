«I lavori di riqualificazione dell’edificio scolastico Dessì, inizialmente previsti in conclusione per gennaio 2025 dopo alcune proroghe, risultano ancora lontani dal termine. L’Istituto, che accoglie centinaia di piccoli alunni, si presenta ancora oggi con diverse aree recintate, tra cui quella della tettoia, rimossa mesi fa e mai più ripristinata. Un'assenza che, soprattutto nelle giornate di pioggia, causa notevoli disagi a studenti e genitori».

Così Ivan Cermelli, consigliere leghista componente del consiglio comunale di Porto Torres, contesta i ritardi nei lavori di ristrutturazione della scuola primaria.

«Il cantiere, aperto da oltre un anno, ha di fatto confinato bambini e insegnanti in spazi limitati, - aggiunge - impedendo l’utilizzo delle aree esterne per l’intero anno scolastico. Le attività quotidiane si svolgono in un ambiente perennemente condizionato dalla presenza di ponteggi e mezzi da lavoro». Secondo l’esponente leghista a peggiorare la situazione, sarebbero i nuovi lavori partiti nell’area adiacente all’edificio scolastico. «La nuova cantierizzazione ha ridotto ulteriormente gli spazi di accesso alla scuola, inclusi quelli riservati alle strisce pedonali, complicando la gestione degli ingressi e delle uscite», sottolinea Ivan Cermelli.

«Le difficoltà si sommano ai problemi di natura logistica e acustica: i rumori provenienti dai lavori interferiscono con le attività didattiche, rendendo difficile per gli insegnanti mantenere un ambiente di apprendimento sereno e funzionale». Il consigliere chiede un intervento tempestivo e un maggiore coordinamento tra le istituzioni competenti per garantire il diritto allo studio in condizioni adeguate. «Le famiglie, conclude - stanche dei ritardi e della mancanza di informazioni chiare, chiedono risposte concrete: la scuola non può essere trattata come un cantiere permanente».

