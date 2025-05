In occasione del G20S - Destinations Summit 2025 di Alghero, in programma dal 14 al 16 maggio, il Comune e la Fondazione promuovono una piccola ma significativa iniziativa per rendere protagonista anche il cuore e l’immagine della città, con un messaggio visivo affidato alle vetrine dei negozi.

L’iniziativa promossa e condivisa con una lettera inviata dall'assessora allo Sviluppo Economico Ornella Piras e dal presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu agli esercenti della città si chiama"La Comunità Marina che Vorrei – Il futuro in vetrina". L’idea è semplice: ogni vetrina diventa un messaggio visivo dedicato al mare, alla sostenibilità, al futuro.

Il tema si può interpretare come si preferisce, con oggetti, materiali, scritte, colori, disegni, ispirandosi a ciò che per ciascuno degli esercenti significa comunità marina: convivenza, cura, equilibrio tra esseri viventi, persone, natura e attività umane.

Per aderire all’iniziativa è necessario compilare le schede di adesione entro la data del 12 maggio, allestire la vetrina ed esporre la locandina locandina A4 (che verrà fornita dagli uffici comunali) entro la data del 14 maggio. La palette di colori consigliata: blu, azzurro, sabbia chiara, corallo.

Chi intende partecipare all’iniziativa dovrà compilare il modulo di iscrizione, allegato pubblicato all'indirizzo https://comune.alghero.ss.it/it/amministrazione/documenti-dati/documento-pubblico/Avviso-pubblico-per-ladesione-a-La-Comunita-Marina-che-Vorrei-vetrine-per-il-G20S/ e trasmetterlo, perentoriamente entro le 12 del 12/05/2025 al Comune di Alghero - Settore Sviluppo del Territorio e Attività produttive, esclusivamente a mezzo pec : sviluppoeconomico@ pec.comune.alghero.ss.it.

