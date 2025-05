Aggiudicati definitivamente dal comune di Sassari i lavori da 3 milioni e mezzo di euro per l’ampliamento della discarica di Scala Erre. Verrà realizzato il “Modulo 10” che si estenderà per una volumetria complessiva di 150.000 metri cubi. Ad aggiudicarsi l’appalto il Raggruppamento temporaneo d’imprese “Giuseppe Angius costruzioni”, che ha offerto un importante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara.

L’iter del progetto è cominciato nel 2020 e, dopo il via libera dell’esecutivo regionale nel 2023, si è arrivati allo step conclusivo di quest’anno. Nonostante il nuovo modulo le criticità del complesso però permangono perché, come riferito di recente dal dirigente del settore Ambiente del Comune Giovanni Pisoni, Scala Erre sta per finire le volumetrie in seguito ai vincoli della Regione.

«Una decisione va presa: non si potrà certo continuare a scavare fino alla Corsica», aveva tra l’altro affermato a suo tempo sul tema il sindaco Giuseppe Mascia.

