Sono iniziati a Sassari i lavori per la manutenzione degli alberi. Una spesa importante finanziata dalla Regione con delibera del 2023 e una somma pari a 124.600 euro. Capitolo di bilancio previsto per il capoluogo turritano perché interessato “da gravi forme di deindustrializzazione” e a cui il consiglio comunale ha dato via libera a dicembre del 2024.

Le zone coinvolte nella “manutenzione della vegetazione arborea e arbustiva”, e nella loro messa in sicurezza, saranno le vie dei quartieri Sant’Orsola, Santa Maria di Pisa, Baddimanna, Monte Attentu, Monte Rosello, Sacro Cuore, Cappuccini, Prunizzedda, Luna e Sole, Carbonazzi, Rizzeddu e Porcellana.

