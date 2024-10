Venti milioni di euro per 30 interventi complessivi. È la cifra ipotizzata, ieri a Sassari, a palazzo Ducale in IV e V commissione consiliare, per riqualificare tutti gli impianti sportivi di Sassari.

Un impegno che, per adesso, rimane sulla carta mentre sono realtà gli interventi illustrati dall’assessore ai Lavori Pubblici Salvatore Sanna su alcune strutture, tra città e periferie.

Viaggia verso l’approvazione del progetto esecutivo il palazzetto di via Kennedy, nel quartiere di Latte Dolce, destinato a pallavolo e pallamano, finanziato con 4 milioni e mezzo di euro, in gran parte del Pnrr. Ultimi collaudi per la palestra di Corso Cossiga, sede del campionato di serie A di tennistavolo, dove sono stati piazzati una nuova pavimentazione e climatizzazione e l’impianto fotovoltaico. Quattro gli interventi coi fondi del mutuo credito sportivo per alcuni campi di calcio in superficie sintetica. Dal rettangolo di gioco di Carbonazzi, 2 milioni e mezzo di euro, a quello di Latte Dolce, con tempi rallentati da alcuni appunti della Lega Nazionale Dilettanti, a Ottava, in fase di ultimazione entro 2024, e costato 645mila euro. Due campi a 5 e 7 poi apriranno il prossimo anno nel compendio dell’Acquedotto. Tra le palestre riqualificate quella del Sacro Cuore, ex Cral, per cui si spenderanno 359mila euro e di cui si è acquisito il progetto esecutivo. 500mila euro invece per la palestra tra via Bottego e via Pirandello, il cui restyling è ancora in fase embrionale.

È legata al Bando Periferie l’opera per Santa Maria Bambina, in dirittura d’arrivo con l’attesa del certificato di agibilità. E se sul Palaserradimigni sono noti i cantieri in corso relativi al lotto 1, con la consegna per fine anno del progetto esecutivo per le altre aree, sono due in particolare i programmi per cui la nuova amministrazione parteciperà ai bandi della Regione. A partire dall’Accademia Tennis, zona di Monserrato, su cui si progetta una copertura per il secondo campo e una tribuna amovibile da 44 posti da utilizzare anche per il pattinodromo. Per la Torres Tennis, in via Bozzo, si punta all’impermeabilizzazione del terrazzo, alla realizzazione di un passo carrabile e al completamento della copertura del campo con un ulteriore modulo. Di grande interesse per i tifosi rossoblu della squadra di calcio è la volontà di acquisire stanziamenti per lo stadio Vanni Sanna, così da realizzare l’illuminazione a Led e i tornelli.

«Passaggi fondamentali - spiega l’assessore Sanna - per avere l’omologazione in serie B».

Qualche polemica innescata, durante la seduta, dal commissario di Forza Italia Vanni Azzena secondo cui i fondi per i campi vanno spesso a società dirette da persone di sinistra e, per questo motivo, l’azzurro chiede una parità delle società sportive a Sassari. «Abbiamo la proprietà di circa 50 impianti sportivi - risponde l’assessore Sanna - il nostro obiettivo è raggiungere l’equità per tutte le strutture».

