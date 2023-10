Droga nelle mutande da vendere vicino al parco giochi dei bambini. Così un algerino 23enne si dedicava allo spaccio a due passi dai giardini pubblici di Sassari in via Tavolara. Ieri l'hanno però sorpreso gli agenti della polizia locale che hanno proceduto all'arresto trovandogli addosso un'esigua quantità di stupefacente.

Stamattina in tribunale la direttissima per il giovane, difeso dall'avvocato Natalino Zarelli, davanti al collegio, presente per l'aggravante della vendita davanti ai minori, composto dalla presidente Monia Adami, a latere Valentina Nuvoli e Paolo Bulla mentre il pubblico ministero era Giovanni Porcheddu. Alla fine il collegio ha deciso per l'obbligo di dimora rinviando al 30 novembre per la prossima udienza.

