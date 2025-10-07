Sassari, uomo fermato con otto coltelli a serramanicoEra vicino alla chiesa delle Monache Cappuccine
200 persone identificate ieri a Sassari in un controllo straordinario del territorio della polizia di Stato. Coordinato dalla questura di Sassari si è svolto grazie alla sinergia delle volanti, del reparto prevenzione crimini di Abbasanta e con il supporto della polizia locale.
L'area interessata dall'attività degli agenti è stata quella tra Corso Vittorio Emanuele, La Marmora, San Donato, la stazione ferroviaria, via Padre Zirano. Sono state 4 le persone denunciate, due per furto, una per porto d'arma atta a offendere.
Quest'ultima è stata scoperta vicino alla chiesa delle Monache Cappuccine in possesso di otto coltelli a serramanico. L'ultima persona denunciata è stata per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri.