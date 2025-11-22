Intervento di Abbanoa nel centro urbano della città di Porto Torres con disservizi idrici in alcune vie. La società ha programmato per lunedì 24 novembre un intervento di connessione della nuova condotta idrica in distribuzione a servizio di via Rossini alla condotta esistente nell’intersezione con via Mascagni. Pertanto, dalle 8 fino alle 14 procederà con l’interruzione dell’erogazione idrica con conseguente disservizio per diverse utenze sino a completamento dell’intervento e al ripristino delle normali condizioni d’esercizio dell’acquedotto. In particolare sono interessate dalle opere di sistemazione delle condotte via Verdi, via Turreni, via Mascagni, via Puccini, via Canepa, via Mentana, via Leoncavallo, via Bellini, via Donizetti, via Monte Angellu. La ripresa della erogazione dell'acqua potrebbe richiedere più tempo con ripristino graduale. La città non ha subito restrizioni a causa della siccità grazie all'attivazione dei pozzi presenti.



