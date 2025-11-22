Il maltempo che imperversa su tutta l’Isola e sul resto dell’Italia colpisce anche i trasporti via mare creando disagi ai viaggiatori.

Il forte vento di maestrale sta mettendo a dura prova il sistema dei collegamenti marittimi per la Sardegna.

In particolare nello scalo del Nord Ovest la nave Mega Express Tri, della compagnia Corsica Ferries, approderà nella banchina Dogana Segni, nello scalo di Porto Torres, facendo registrare un forte ritardo di circa sei ore rispetto all’orario di arrivo, previsto in origine alle 12 di questa mattina, sabato 22 novembre. Le condizioni meteo marine avverse hanno fatto slittare alle 17.40 l’approdo del traghetto partito da Ajaccio. Ritardo di un’ora anche per il traghetto Athara della compagnia Tirrenia –Moby che ha raggiunto il molo di Ponente, intorno alle 9, nel porto di Porto Torres.

I venti viaggiano a 22 nodi, a circa 45 chilometri orari, con la previsione di un peggioramento che potrà costringere le compagnie a riprogrammare i collegamenti, nelle partenze e negli arrivi, verso l’Isola.

© Riproduzione riservata