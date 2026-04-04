Eroina nelle mutande e treccine finte per nascondersi. La polizia di Stato ha arrestato, ieri a Sassari, un 48enne di Alghero con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Gli agenti lo hanno notato mentre girava in auto a Predda Niedda indossando un cappellino coi dreadlock.

Questi, alla vista di una pattuglia dei carabinieri, girava per due volte intorno a una rotatoria destando i sospetti degli agenti in borghese della questura, che lo inseguivano per alcuni km fermandolo all’altezza di Conforama con l’aiuto di una volante. L’uomo si presentava piuttosto nervoso e gli agenti, verificato che aveva dei precedenti per droga, lo hanno perquisito. Trovando tre ovuli nascosti nelle mutande, termosaldati, del peso di circa 30 grammi con all'interno eroina.

I controlli proseguivano nell’abitazione algherese dell’uomo dove venivano scovati due bilancini e altra eroina. Il 48enne, difeso dall’avvocata Elisabetta Udassi, è stato condotto stamattina in tribunale a Sassari per la direttissima. La giudice Valentina Nuvoli ha disposto per l’uomo la convalida dell’arresto e la misura dei domiciliari.

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