Fermati dalla Polizia di Stato di Sassari i presunti autori di tre scippi avvenuti lo scorso 28 ottobre ai danni di tre donne tra i 50 e gli 80 anni.

Si tratta di un uomo e di una donna della Gallura che avrebbero anche rubato un ciclomotore nel corso della stessa mattinata a Li Punti.

I due sono stati identificati grazie al sistema di videosorveglianza del Comune e di alcuni esercizi commerciali delle vicinanze.

Il primo episodio ha avuto luogo in Corso Trinità, al mattino, quando una signora è stata derubata della borsetta. Il secondo invece in via Biasi nel quartiere di Luna e Sole e il terzo nei parcheggi seminterrati del Tanit di Predda Niedda.

Per la coppia il giudice ha disposto il divieto di dimora a Sassari per i prossimi tre anni.

