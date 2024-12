Il dramma si è consumato all’uscita dalla messa, a pochi metri dalla chiesa di Santa Maria Bambina in cui Rita Secchi, molto nota a Sassari per essere stata a lungo titolare di una macelleria in via Cesaraccio, andava ogni sera a seguire la celebrazione. Stava attraversando sulle strisce sottobraccio ad un’amica quando le due donne sono state falciate in pieno da un’auto condotta da un 24enne: uno schianto terribile, che non ha lasciato scampo alla 76enne. L’amica, una 90enne che abita nella vicina via Monteverdi, è rotolata sul cofano ed è stata trasportata per oltre 40 metri dal conducente prima che si fermasse: portata in ospedale, si trova in gravi condizioni.

Un botto fortissimo, che ha richiamato all’esterno della chiesa molte persone, e fra i primi ad accorrere proprio il parroco, don Nicola Carta. «Tutti gridavano, è stato terribile», riferiscono i testimoni. E c'è sconcerto e rabbia tra gli abitanti del quartiere di Santa Maria di Pisa: «Ogni giorno rischiamo la vita - protestano - le macchine arrivano a tutta velocità». «In più - continua il parroco - si vede molto poco. È una situazione pericolosa».

