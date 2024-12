È un uomo nato nel 1955 – Salvatore Grandi - la vittima dell’incendio divampato nella serata di lunedì in un appartamento in via Amedeo Nazzari, a Sassari, nel quartiere di Monte Rosello.

L'uomo, disabile e in sedia a rotelle, risiedeva al terzo piano di una palazzina e, secondo le prime informazioni, viveva da solo. Sarebbe morto soffocato.

Sul posto, dopo l’allarme sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco e la polizia locale.

Sulla vicenda indagano i carabinieri.

