Tragedia a Sassari, nel quartiere di Monte Rosello, dove un uomo è morto nell'incendio scoppiato nella sua abitazione.

La tragedia in via Amadeo Nazzari: quando i vigili del fuoco sono intervenuti nell'appartamento per spegnere le fiamme, hanno trovato il padrone di casa già morto.

Sul posto anche il personale medico del 118, carabinieri e polizia.

Ancora da chiarire le cause che hanno scatenato il rogo.

