Nel salone sociale di Guardia Grande si è tenuta un’affollata assemblea pubblica promossa dal Comitato Zonale Nurra per affrontare la grave emergenza idrica che colpisce il territorio. L’incontro ha visto la partecipazione dei sindaci di Alghero e Olmedo, del presidente della Municipalità della Nurra, del Consorzio di Bonifica e di Enas, insieme alle associazioni agricole di categoria. Dal confronto è arrivata la decisione di istituire un tavolo di crisi permanente con la Regione Sardegna, per pianificare azioni concrete a medio e lungo termine. È emerso che la disponibilità idrica è ormai ridotta quasi esclusivamente alle acque reflue depurate di Sassari e Alghero: senza piogge, non è possibile programmare turni irrigui, con pesanti ricadute su coltivazioni, investimenti e reddito agricolo.

Il Comitato Zonale Nurra ha chiesto interventi urgenti, una gestione strategica della risorsa e una maggiore consapevolezza collettiva sull’uso dell’acqua, ricordando che il comparto agricolo è parte essenziale dell’economia locale. «Saremo attenti osservatori degli impegni presi – hanno ribadito – ma non accetteremo tentativi di eludere responsabilità nella risoluzione stabile del problema idrico della Nurra».

