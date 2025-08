Intervento di emergenza nella banchina Darsena di Porto Torres, dove il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco è stato impegnato dalle prime ore della notte nel recupero e messa in sicurezza di un peschereccio Saturno andato a sbattere sugli scogli prima di riuscire ad arrivare in porto.

L'Intervento intorno all’1.30, quando è giunta la segnalazione alla Capitaneria di porto e ai vigili del fuoco. Le squadre, una giunta da Cagliari, stanno operando per tenere in galleggiamento il peschereccio che, danneggiato a prua, ha cominciato a imbarcare acqua.

Le operazioni con palloni e galleggiante e la motopompa per scaricare acqua al fine di evitare l'affondamento. Una gru della società Cermelli provvederà a tirare su l'imbarcazione per trasferirla in cantiere. Sul posto anche i militari della Guardia costiera.

© Riproduzione riservata