Ancora allarme sicurezza al centro storico di Sassari. Solo che, in questa occasione, il furto è avvenuto nella via “in” del capoluogo turritano, quella via Cavour riconosciuta come strada dello shopping, di bar e ristoranti.

Nella notte tra lunedì e martedì alcuni ignoti hanno forzato l’ingresso della nota gelateria Bosisio e prelevato il fondo cassa.

Una volta appurato l’accaduto è stato dato l’allarme dai dipendenti e sul posto sono intervenuti i carabinieri a cui ora sono delegate le indagini per tentare di scoprire l’autore o gli autori del gesto. Intanto cresce la tensione per i continui episodi di microcriminalità che hanno come scenario Sassari Vecchia.

© Riproduzione riservata