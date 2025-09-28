Si è concluso ieri a Sassari, nella sede della Cassa Edile a Predda Niedda, l’EdilTrophy 2025, gara di arte muraria promossa da Formedil, Ente Unico Formazione e Sicurezza Nord Sardegna. 16^ edizione, che consisteva nella costruzione di una panchina a forma di podio, vinta da Gianni Zingo e Antonio Cattari (Impresa Spano augusto), giudicati come migliore coppia di muratori dalla giuria qualificata chiamata a giudicare le opere realizzate.

Secondi, e vincitori del premio sicurezza Salvatore Nieddu e Angelo Navarre (Gmd Costruzioni Srl). Terzi classificati Domenico Casula e Riccardo Sedda (Waterwood Design Srl).

Presenti all’evento anche gli studenti e studentesse del Polo Tecnico “Devilla” di Sassari (indirizzo CAT), che hanno partecipato alla giornata di lavori e seguito tre brevi seminari proposti. Insieme alla competizione si è tenuta la tavola rotonda su tematiche legate alla sicurezza, competenza, mismatch domanda/offerta in edilizia.

Tra gli interventi quelli del sindaco Giuseppe Mascia, dell’assessora alla Cultura e anche dirigente del Polo tecnico Devilla, di Piera Casula, supervisore Centri per l’impiego Aspal, Falvio Sechi, segretario Ance Nord Sardegna, Marco Pirredda, imprenditore e vicepresidente ANCE Nord Sardegna, Luca Scanu (neo vice presidente Formedil) sindacalista FILCA Cisl, Marco Foddai sindacalista FENEAL Uil, Stefano Simula sindacalista FILLEA Cgil.

