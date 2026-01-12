Si prolungheranno oltre il previsto i lavori di riparazione in viale San Francesco che, venerdì scorso, ha visto sprofondare la strada per due metri. Gli operatori sono al lavoro sul collettore fognario, comunica Abbanoa, e si è reso necessario “procedere- scrive l’Azienda- con un intervento strutturale con l’obiettivo di portare a termine una soluzione che eviti anche in futuro il ripetersi di eventuali cedimenti”.

I tecnici, continua il comunicato, “hanno deciso di procedere con la realizzazione di alcune strutture in calcestruzzo e la sostituzione di un tratto integrale del collettore stesso, che ha un diametro di ben un metro, al posto di eseguire una semplice riparazione che non garantirebbe lo stesso risultato”. “L’obiettivo- si riferisce- è di concludere l’intervento prima del fine settimana e consentire al Comune di poter riaprire la viabilità a partire da sabato”.

